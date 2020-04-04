自民県連、三反園氏の推薦決定 鹿児島県知事選
(2020/04/04 14:39)
- 自民県連、三反園氏の推薦決定 鹿児島県知事選 (04/04 14:39)
- 集落と水田近接 ９世紀の生活環境出土 都城・柵田第１遺跡 (04/04 14:00)
- 甘い香り 桜７２０本、見頃 霧島・城山公園 (04/04 13:00)
- 「道の駅」連絡線記念指定券の販売開始 九州・沖縄 (04/04 12:00)
- 日本神話の絵本をフランス人画家が寄贈 曽於市立図書館 (04/04 11:00)
- 貼り絵華やかに 横手順子さん作品展 かごしま近代文学館 (04/04 10:00)
- 和泊の新型コロナ 濃厚接触の５人陰性 (04/04 09:51)
- 桜も“外出自粛”？ 鹿児島市の甲突川河畔、開花まばら (04/04 09:00)
- 海の生き物の共生・寄生を紹介 かごしま水族館企画展 (04/04 08:00)
- 大隅半島初のドン・キホーテ鹿屋に開店 鹿児島県内４店目 (04/04 06:30)
- ４日は「清明」 フジの花満開 鹿児島市 (04/03 23:00)
- 志布志、大崎の希望者に電解水配布 新大隅青年会議所 (04/03 22:30)
- コロナ拡大で転入者の健康確認を企業に要請 霧島市 (04/03 22:00)
- さつま町特産竹細工の力作展示 宮之城伝統工芸センター (04/03 21:00)
- 春到来告げるオキナグサ見頃 出水・中元さん方 (04/03 20:30)
- 保護者が児童クラブ開設 地域住民も協力 薩摩川内市平佐東小 (04/03 20:00)
- 和泊の新型コロナ 県内濃厚接触者すべて陰性 (04/03 18:27)
- かごしま水族館がライトアップ 世界自閉症啓発デー (04/03 15:00)
- 鹿児島国体まで半年、準備総仕上げ コロナ対策で国と連携強化 (04/03 14:00)
- メンドン人形できた フェリーや役場で販売 三島村 (04/03 13:00)
- 感染予防徹底し、鹿児島純短で入学式 出席制限、時間短く (04/03 12:00)
- 鹿児島暮らし魅力発信 県が冊子、高校生らに配布 (04/03 11:00)
- 学校再開待ち遠しい 曽於・檍小にこいのぼり (04/03 10:00)
- 刀装”薩摩の技”を親子が伝承 えびの (04/03 09:00)
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