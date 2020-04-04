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自民県連、三反園氏の推薦決定 鹿児島県知事選

(2020/04/04 14:39)
南日本新聞ニュース
　自民党鹿児島県連は４日、鹿児島市で会合を開き、７月の県知事選で現職の三反園訓氏（６２）を推薦することを決めた。
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