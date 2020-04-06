医療体制構築へ初会合　新型コロナ鹿児島県調整本部

(2020/04/06 23:05)

鹿児島県は６日、新型コロナウイルス感染症患者が大幅に増加した際の病床確保や患者受け入れなどに対応する調整本部の初会合を開いた。医師や行政関係者１６人が出席し、県全体の医療提供体制について意見交換した。三反園訓知事は冒頭「今後、県内で入院患者が増えたときにどう対応するか。ベストな対策をまとめたい」と話した。意見交換は非公開。県によると、感染症指定医療機関で受け入れきれなくなった軽症者の扱いや、重症者への対応について主に意見を交わした。医療崩壊を起こさない適切な治療の維持を確認した。会合後、委員の一人である鹿児島大学病院感染制御部の川村英樹准教授は「より高い医療レベルが必要になった患者を、適切な病院に搬送する際の問題点を情報共有した。専門部会を作り協議するという話が出た」。県医師会の大西浩之常任理事は、患者の受け入れ先での院内感染を懸念し「大学病院や保健所と専門チームを作り、医療機関に感染防止を指導することが必要」と話した。知事は同日、県民に向けたメッセージも発表し、東京、愛知、大阪など感染拡大地域への不要不急の訪問を１２日まで控えることと、飲食を伴う花見の自粛を要請した。