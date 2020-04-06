医療体制構築へ初会合 新型コロナ鹿児島県調整本部
(2020/04/06 23:05)
三反園訓知事は冒頭「今後、県内で入院患者が増えたときにどう対応するか。ベストな対策をまとめたい」と話した。
意見交換は非公開。県によると、感染症指定医療機関で受け入れきれなくなった軽症者の扱いや、重症者への対応について主に意見を交わした。医療崩壊を起こさない適切な治療の維持を確認した。
会合後、委員の一人である鹿児島大学病院感染制御部の川村英樹准教授は「より高い医療レベルが必要になった患者を、適切な病院に搬送する際の問題点を情報共有した。専門部会を作り協議するという話が出た」。県医師会の大西浩之常任理事は、患者の受け入れ先での院内感染を懸念し「大学病院や保健所と専門チームを作り、医療機関に感染防止を指導することが必要」と話した。
知事は同日、県民に向けたメッセージも発表し、東京、愛知、大阪など感染拡大地域への不要不急の訪問を１２日まで控えることと、飲食を伴う花見の自粛を要請した。
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