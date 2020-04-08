シバザクラ２万株、山肌染める　蒲生

(2020/04/08 13:00)

シバザクラが見頃を迎えた「花の森・かもんしらお」＝７日、姶良市蒲生町白男

姶良市蒲生町白男の「花の森・かもんしらお」で、山の斜面いっぱいに約２万株植えられたシバザクラが見頃を迎え、山肌を濃いピンクに染めている。２代目園主、徳重初男さん（７２）の両親が２００７年に植えたのが始まり。例年４月初旬に実施していたイベントは、新型コロナウイルス感染防止のため中止した。来場者は昨年に比べ半減。マスク姿で散策に訪れた客は、華やかな景観を眺めて心を和ませた。現在九分咲きで４月中旬まで楽しめそう。開園は午前８時～午後５時半。入園無料。くすの湯近く。