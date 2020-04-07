南九州初の商用水素ステーション　南国殖産、鹿児島市にオープン

(2020/04/07 22:00)

南九州３県で初めて営業を始めた商用水素ステーション「かごしま水素ステーション」＝鹿児島市新栄町

南国殖産は７日、燃料電池車（ＦＣＶ）の補給拠点となる「かごしま水素ステーション」を鹿児島市新栄町に開業した。一般ドライバーを対象にする商用水素ステーションは南九州３県で初。自動車メーカーなどでつくる日本水素ステーションネットワーク合同会社（東京）と共同で、国や県の補助を受け整備した。ステーションは、南国殖産の鹿児島南港給油所に隣接する約８８０平方メートルに開設。水素を外部から調達して貯蔵するオフサイト方式で、約３分で満タンにできる供給機を備える。１キロ当たりの価格は税抜き１２００円。ＦＣＶはタンクに充てんした水素を酸素と反応させて発電した電力を使って走る。二酸化炭素を出さない「究極のエコカー」とされる一方で、車両価格の高さなどから普及は伸び悩む。県内では鹿児島市が２月に導入。南国殖産も今回配備したが、県全体で６台ほどとみられるという。かごしま水素ステーションの田頭慎吾所長（４１）は「水素社会や環境問題に関心を持ってもらうきっかけになれば」と話した。営業時間は午前１０時～午後５時、月・木曜定休。