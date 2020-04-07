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スーパームーン　鹿児島の夜空に輝く

(2020/04/07 23:50)
６月末までに取り壊し予定のドルフィンポートから見たスーパームーン＝７日午後６時４５分、鹿児島市泉町
　満月がいつもより地球に近づき、大きく輝いて見える「スーパームーン」が７日夜、鹿児島県内でも観測された。
　国立天文台によると、月は地球を楕円（だえん）軌道で回るため、最接近する日と満月のタイミングが重なると起きる。８日午前１１時３５分ごろ、今年１年で最も近い約３５万７０００キロに。最も遠い１０月３１日の満月に比べ、見かけの直径が１４％、面積も約３０％大きく見える。
　鹿児島市のドルフィンポート周辺では７日夜、散歩中に空を見上げる人の姿がみられた。同市易居町の福吉勝文さん（７０）は「桜と月を写真に収めたい」と撮影に夢中だった。
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