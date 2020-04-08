来月のＨ２Ｂ打ち上げ　見学場閉鎖 南種子町

(2020/04/08 17:41)

５月２１日に計画されているＨ２Ｂロケット９号機の打ち上げ時について、南種子町は８日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、町が管理する見学場を閉鎖すると発表した。見学場は長谷公園、前之峯陸上競技場、宇宙ケ丘公園、恵美之江展望公園の４カ所。見学の自粛も呼び掛けている。