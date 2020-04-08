九州高校総体が中止　新型コロナ感染拡大で

(2020/04/08 18:06)

九州高校体育連盟は８日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、６、７月に、鹿児島など九州各県で予定されていた全九州高校体育大会を中止にすると発表した。中止は初。九州内で感染者が急増し、移動や宿泊などで安全確保が難しいことや、部活動を再開できていない県があることなどを理由に挙げた。鹿児島では、レスリング、ボート、フェンシング、ヨット、自転車の５競技が実施される予定だった。５月開幕予定の鹿児島県高校総合体育大会について、県高校体育連盟は「現時点では安全対策等を検討し、予定通り開催する方向で準備していく」としている。