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鹿児島市で新型コロナ感染確認

(2020/04/08 20:49)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は８日夜、市内で新型コロナウイルス感染者が発生したと発表した。午後９時から森博幸市長が会見を行う。市によると、市内の高校に通う１０代男子という。

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