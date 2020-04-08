黎明館玄関に御楼門鬼瓦がお出迎え 鹿児島市
(2020/04/08 22:30)
鹿児島城（鶴丸城）跡にある鹿児島市城山町の黎明館玄関に、全長１メートルを超える巨大な鬼瓦がお目見えした。３月末に敷地内に復元された御楼門に使われた鬼瓦と同じ三州瓦。他にもしゃちほこのレプリカが飾られ、伝統工法でつくられた楼門の屋根や壁を紹介するコーナーもある。
黎明館玄関に飾られた鬼瓦などの展示
同館では５月３１日まで、「鹿児島城展」が開催中で、城内から出土した江戸期の陶磁器など約４０点を展示。鳥のえさ入れに使われた小さな白薩摩も並ぶ。同館学芸課の平美典主査は「復元された御楼門と合わせて出土品を見て、当時の暮らしぶりに思いをはせてほしい」と話した。
- 黎明館玄関に御楼門鬼瓦がお出迎え 鹿児島市 (04/08 22:30)
- ３年連続の１人入学式 笑喜さんを笑顔で歓迎 錦江・宿利原小 (04/08 22:30)
- 春のいけばな展 ９日開幕 鹿児島市の山形屋 (04/08 21:00)
- 鹿児島市で新型コロナ感染確認 (04/08 20:49)
- 国分高男子ハンドボール部が九州初優勝 霧島市長に報告 (04/08 20:30)
- クルメツツジとシバザクラ満開 さつま町の山口さん宅 (04/08 20:00)
- 九州高校総体が中止 新型コロナ感染拡大で (04/08 18:06)
- 来月のＨ２Ｂ打ち上げ 見学場閉鎖 南種子町 (04/08 17:41)
- シバザクラ２万株、山肌染める 蒲生 (04/08 13:00)
- 指宿のスポーツ交流人口増やせ 官民で新組織発足 (04/08 11:00)
- イペーの里彩る黄色い花 日吉・日新地区 (04/08 10:00)
- コロナを防げ ハンカチで手作りマスク 鹿児島市・喜入小 (04/08 09:00)
- ２年ぶりの入学式、ランドセル姿で晴れやかに入場 南さつま・長屋小 (04/08 08:00)
- 新型コロナ禍 公務員の覚悟、屋外で学ぶ 南さつま市 (04/08 06:30)
- スーパームーン 鹿児島の夜空に輝く (04/07 23:50)
- 新入生も「常」さん、全校９人みんな「常」さんに 伊仙・馬根小 (04/07 23:00)
- サワーポメロのレシピコン、京都の三好さん最優秀 いちき串木野市 (04/07 22:30)
- 南九州初の商用水素ステーション 南国殖産、鹿児島市にオープン (04/07 22:00)
- 新入学１２人に先生が手作りマスク 志布志・原田小 (04/07 21:00)
- 南種子町の９校、１７日まで臨時休校 転入者の感染リスク考慮 (04/07 20:30)
- 春の交通安全スタート 新型コロナでイベント中止 １５日まで (04/07 15:00)
- 夢は親子で新種命名 水中写真家出羽さん、潜水事故から復活目指す (04/07 14:00)
- 集落の花見、９０年間記録 伊集院・門前 (04/07 13:00)
- 人気ゲームとコラボ、本格焼酎「薩州 三國志」 薩州浜田屋 (04/07 12:00)
- 緑みずみずしく 洋画家宮下昭二さん作品展 １３日まで (04/07 11:00)
- 男子１人、最後の入学式 今年度で閉校の冠岳小 いちき串木野 (04/07 10:00)
- 日本刀など「和の美」３０点展示 都城歴史資料館で企画展 (04/07 09:00)
- ２色の“桜”共演 イペーと桜が見頃 東串良町物産館 (04/07 08:00)
- 鹿児島県内小中学校で入学式 マスク姿でも元気よく (04/07 06:30)
- 医療体制構築へ初会合 新型コロナ鹿児島県調整本部 (04/06 23:05)