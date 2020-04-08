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黎明館玄関に御楼門鬼瓦がお出迎え　鹿児島市

(2020/04/08 22:30)
黎明館玄関に飾られた鬼瓦などの展示
　鹿児島城（鶴丸城）跡にある鹿児島市城山町の黎明館玄関に、全長１メートルを超える巨大な鬼瓦がお目見えした。３月末に敷地内に復元された御楼門に使われた鬼瓦と同じ三州瓦。他にもしゃちほこのレプリカが飾られ、伝統工法でつくられた楼門の屋根や壁を紹介するコーナーもある。
　同館では５月３１日まで、「鹿児島城展」が開催中で、城内から出土した江戸期の陶磁器など約４０点を展示。鳥のえさ入れに使われた小さな白薩摩も並ぶ。同館学芸課の平美典主査は「復元された御楼門と合わせて出土品を見て、当時の暮らしぶりに思いをはせてほしい」と話した。
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