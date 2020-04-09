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九州新幹線で人身事故、運転見合わせ

(2020/04/09 16:31)
南日本新聞ニュース
　ＪＲ九州によると、９日午後２時４５分ごろ、九州新幹線川内－出水間で、人身事故が発生した。午後４時２５分現在、鹿児島中央－熊本間で上下線とも運転を見合わせている。
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