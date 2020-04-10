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新型コロナ　高校生友人ら１７人陰性

(2020/04/10 16:36)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市のラ・サール高校生１人が新型コロナウイルスに感染したことを受け、ＰＣＲ検査を受けた友人ら１７人は全員陰性だった。
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