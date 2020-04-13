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シャクナゲ３万本見頃　宮崎・三股

(2020/04/13 13:00)
満開のシャクナゲに見入る来園者＝宮崎県三股町長田
　宮崎県三股町長田の観光園「しゃくなげの森」で、世界各国約５００種３万本のシャクナゲが見頃を迎えている。４日は町内外から見学客が訪れ、色とりどりに咲き誇る大輪に見入っていた。
　１．５キロの遊歩道が整備された６ヘクタールの園内は、イギリスの交配種「エレガンス」が赤紫の花を咲かせ始めたほか、ピンクから白へ色を変える「アカボシ」などの早咲き品種が満開となっている。今月いっぱいが見頃という。
　鹿児島市春日町の主婦久保律子さん（７０）は「季節の花々を観賞するため各地へ足を運ぶがシャクナゲは優しくて華麗さがある」と、「花木の王様」と呼ばれるシャクナゲにうっとりしていた。
　開園時間は午前９時～午後５時で、大人５００円、小・中学生３００円。同園＝0986(54)1367
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