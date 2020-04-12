６０人が立候補　鹿児島市議選始まる

(2020/04/12 17:05)

任期満了に伴う鹿児島市議会議員選挙（定数４５）が１２日告示された。現職４２人、新人１８人の計６０人が立候補を届け出て、戦いの火ぶたを切った。１３日は市役所と８支所、東桜島合同庁舎で期日前投票が始まる。投開票は１９日。２０日未明には新市議が決まる見込み。内訳は自民党２５人（現職２１人、新人４人）、公明６人（現職５、新人１）、社民４人（現職４）、国民民主３人（現職２、新人１）、共産３人（現職３）、立憲民主２人（新人２）、ＮＨＫから国民を守る党１人（新人１）、諸派・無所属１６人（現職７、新人９）。◇鹿児島市議選立候補者＝届け出順（定数４５－６０）（年齢は投票日現在）磯辺 昭信 ６７ 自新伊地知紘徳 ６０ 国現山口 健 ５２ 自現徳利 浩司 ５７ 自現山元 俊宏 ４４ 無新杉尾 巨樹 ４４ 自現児島 洋子 ４９ 公新平山 哲 ７０ 無現大園 盛仁 ６７ 無現佐藤比呂志 ５６ 諸新片平 孝市 ６９ 国現園山 絵理 ４２ 共現合原 千尋 ４０ 無新志摩れい子 ７６ 自現中元 克明 ５２ 自現長田徳太郎 ７１ 自現上門 秀彦 ６５ 自現崎元 博典 ６１ 公現小森 信隆 ５９ 公現坂田 英明 ４８ 無新佐藤 高広 ４８ 自現長浜 昌三 ５７ 公現脇田 高徳 ７５ 自現仮屋 秀一 ６７ 自現古江 尚子 ６３ 自現最勝寺辰也 ３９ Ｎ新吉福 浩介 ４４ 自新薗田 裕之 ６３ 自現山下 要 ４８ 自新小森 孝文 ７０ 自現平山 貴久 ５２ 社現松尾 誠 ５４ 公現竪山 清隆 ６４ 共現大野 政人 ４８ 無新三反園輝男 ６２ 無現霜出 佳寿 ４０ 自現西 洋介 ４３ 自新幾村 清徳 ７２ 自現中原 力 ４６ 無現入船 攻一 ７４ 自現末原 裕子 ６１ 諸新森山 清美 ６７ 社現井上 雅幸 ５１ 無新中島 蔵人 ６９ 自現池水 聖子 ５３ 無新奥山嘉次〓 ５１ 自現川越 桂路 ４８ 自現米山 太助 ４２ 無現白賀 郁代 ６２ 公現瀬戸山 強 ６６ 自現柿元 一雄 ７１ 自現野口英一郎 ４８ 無現秋広 正健 ７６ 社現大森 忍 ６２ 社現大園 竜也 ４２ 共現大川 富洋 ３７ 国新坂口 潤 ４５ 無新小川美沙子 ６７ 無現松尾 晴代 ４５ 立新向江香穂理 ３２ 立新