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６０人が立候補　鹿児島市議選始まる

(2020/04/12 17:05)
南日本新聞ニュース
　任期満了に伴う鹿児島市議会議員選挙（定数４５）が１２日告示された。現職４２人、新人１８人の計６０人が立候補を届け出て、戦いの火ぶたを切った。１３日は市役所と８支所、東桜島合同庁舎で期日前投票が始まる。投開票は１９日。２０日未明には新市議が決まる見込み。
　内訳は自民党２５人（現職２１人、新人４人）、公明６人（現職５、新人１）、社民４人（現職４）、国民民主３人（現職２、新人１）、共産３人（現職３）、立憲民主２人（新人２）、ＮＨＫから国民を守る党１人（新人１）、諸派・無所属１６人（現職７、新人９）。
　◇鹿児島市議選立候補者
＝届け出順（定数４５－６０）
（年齢は投票日現在）
磯辺　昭信　６７　自新
伊地知紘徳　６０　国現
山口　健　５２　自現
徳利　浩司　５７　自現
山元　俊宏　４４　無新
杉尾　巨樹　４４　自現
児島　洋子　４９　公新
平山　哲　７０　無現
大園　盛仁　６７　無現
佐藤比呂志　５６　諸新
片平　孝市　６９　国現
園山　絵理　４２　共現
合原　千尋　４０　無新
志摩れい子　７６　自現
中元　克明　５２　自現
長田徳太郎　７１　自現
上門　秀彦　６５　自現
崎元　博典　６１　公現
小森　信隆　５９　公現
坂田　英明　４８　無新
佐藤　高広　４８　自現
長浜　昌三　５７　公現
脇田　高徳　７５　自現
仮屋　秀一　６７　自現
古江　尚子　６３　自現
最勝寺辰也　３９　Ｎ新
吉福　浩介　４４　自新
薗田　裕之　６３　自現
山下　要　４８　自新
小森　孝文　７０　自現
平山　貴久　５２　社現
松尾　誠　５４　公現
竪山　清隆　６４　共現
大野　政人　４８　無新
三反園輝男　６２　無現
霜出　佳寿　４０　自現
西　洋介　４３　自新
幾村　清徳　７２　自現
中原　力　４６　無現
入船　攻一　７４　自現
末原　裕子　６１　諸新
森山　清美　６７　社現
井上　雅幸　５１　無新
中島　蔵人　６９　自現
池水　聖子　５３　無新
奥山嘉次〓　５１　自現
川越　桂路　４８　自現
米山　太助　４２　無現
白賀　郁代　６２　公現
瀬戸山　強　６６　自現
柿元　一雄　７１　自現
野口英一郎　４８　無現
秋広　正健　７６　社現
大森　忍　６２　社現
大園　竜也　４２　共現
大川　富洋　３７　国新
坂口　潤　４５　無新
小川美沙子　６７　無現
松尾　晴代　４５　立新
向江香穂理　３２　立新
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