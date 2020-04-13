観音滝公園、一部営業を再開 温泉宿泊施設の計画も さつま町
(2020/04/13 22:00)
１年間休園していたさつま町の観音滝公園の一部施設が４月から営業を再開した。園内を散策でき、軽食が楽しめる。そうめん流しやキャンプ場の一部は今夏から営業予定で、温泉施設を整備する計画もある。
１年ぶりに施設の一部が再開した観音滝公園＝さつま町中津川
同公園は１９年３月で指定管理者が撤退。町が譲渡先を募集し、さつま町と伊佐市で活動するＤＭＯ（観光地域づくり法人）を目指す「株式会社やさしいまち」が同年１２月、そうめん流しができる清流館や温泉宿泊所、体験実習館、キャンプ場などの５施設を譲り受けた。
現在は８万平方メートルの敷地を開放し、清流館でカレーやうどんを提供している。７日、桜を目当てに夫と訪れた姶良市の谷口成子さん（６８）は「散策が気持ちよかった。施設整備が楽しみ」と話した。
今後は体験実習館をレストラン完備の施設に改修し、７月１日のオープンを目指す。バンガローやキャンプ場ではリニューアル工事が進む。来年度中に新たな温泉宿泊所を整備したい考えという。
大阪で冠婚葬祭などを手掛けるセルビスグループの会長で「やさしいまち」の坂元正照社長（７４）＝伊佐市出身＝は「自然の魅力を生かしながら、来た人の心が安らかになれる仕掛けをたくさんつくっていきたい」と話している。
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