樹齢３００年、キリシマツツジ見頃 霧島・宮路さん宅
(2020/04/14 06:30)
霧島市溝辺町麓の宮路洋明さん（６８）宅で１１日、霧島山が原産とされるキリシマツツジが見頃を迎えた。鮮やかな赤い花が咲き誇っている。
見頃を迎えた宮路洋明さん宅のキリシマツツジ＝１１日、霧島市溝辺町麓
宮路さん宅には、樹齢３００年超とみられる２株があり、高さ約４メートルで市内最大とされる。今年は例年より１週間ほど早い４日ごろから花を咲かせ始め、１５日前後まで楽しめるという。妻のまゆみさん（６２）は「花に癒やされ、少しでも元気になってもらえたら」と話した。宮路さん＝0995(58)3345。
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