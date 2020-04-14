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海鮮レストラン「漁師飯　勝吉丸」がオープン　志布志

(2020/04/14 15:00)
プレオープンでイワガキなど海の幸を味わう参加者＝志布志市志布志
　期間限定で志布志市の志布志漁協敷地内に開く海鮮レストラン「漁師飯　勝吉丸」が１１日オープンした。漁協直営で昨年から始まった取り組みで、６月末まで土日祝日限定で営業する。
　メニューはイワガキ（焼きガキ、１個２００円～５００円）のほか、刺し身やフライ類を提供。地元の魚介類をふんだんに使った海鮮丼、ウニシラス丼、天丼、ハモタル丼などの丼物（１２００円～１５００円）もある。新型コロナウイルスの感染防止のため屋外のテーブル数を減らし、間隔も開けた。
　５日にはプレオープンがあり漁協関係者や住民が参加した。同市志布志の自営業又木恵子さん（６２）は「カキはプリプリしていておいしかった。オープンしたらまた来たい」と満足げ。勝吉丸の丸山智子さん（５５）は「今年もカキがよく育った。ぜひ味わって」と話した。午前１０時半～午後２時、予約優先＝099(472)5637
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