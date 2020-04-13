休園中も元気です　平川動物公園、ツイッター発信強化　鹿児島市

(2020/04/13 23:00)

休園中の動物の様子を紹介する平川動物公園のツイッター

鹿児島市の平川動物公園が、ツイッターを使った情報発信を強化している。新型コロナウイルス感染防止策として休園になった１１日以降、原則一日１回だった投稿を２～５回に増やした。「休園中も元気な動物たちの表情を届けたい」という飼育員たちの熱い思いであふれている。木の上をよちよちと歩くコアラの赤ちゃんや、レッサーパンダの愛くるしい木登り姿などを写真や動画で紹介。動物に関するクイズや職員だからこそ知る動物の性格など、多様な内容が投稿されており、家でも動物園さながらに楽しむことができる。休園は５月６日まで。福守朗園長（４９）は「動物たちの姿を発信し、明るい話題を届けたい。コロナウイルスが終息したら、ぜひ園に足を運んでほしい」と語った。同園は２０１３年４月にツイッターの公式アカウントを開設。今月１３日現在、フォロワーは２１万人を超え、「癒やされる」「早く動物に会いたい」との声が多く寄せられている。