鹿児島市議選１９日投開票

(2020/04/17 23:00)

任期満了に伴う鹿児島市議会議員選挙（定数４５）は、１９日投開票される。立候補者は現職４２人、新人１８人の計６０人。投票は午前７時～午後８時、市内１５６カ所の投票所である（一部は午後７時まで）。午後９時半から鴨池ドームで開票し、２０日未明には大勢が判明する。各候補は、安全安心なまちづくりや子育て支援、地域経済の活性化などを訴える。大きな争点が見当たらない中、新型コロナウイルスの感染増加に対応する緊急事態宣言が全国に拡大し、投票率は過去最低だった前回（４２．２９％）を下回る可能性もある。政党公認候補は自民党２５人（現職２１、新人４）、立憲民主党２人（新人２）、国民民主党３人（現職２、新人１）、公明党６人（現職５、新人１）、共産党３人（現職３）、社民党４人（現職４）、ＮＨＫから国民を守る党１人（新人１）、諸派・無所属１６人（現職７、新人９）。女性は１１人（現職５、新人６）。年代別では３０代３人、４０代１９人、５０代１１人、６０代１８人、７０代９人。期日前投票は１８日まで市役所本庁と８支所、東桜島合同庁舎、市勤労者交流センター、イオンモール鹿児島である。１１日現在の選挙人名簿登録者数は４９万８４６６人（男２２万７４２４人、女２７万１０４２人）。