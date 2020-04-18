新型コロナ 奄美市で同居男女２人感染

鹿児島県内計６例 埼玉男性からか

(2020/04/18 09:15)

鹿児島県は１７日夜、奄美市在住の４０代自営業男性と、同居する３０代パート女性の２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。２人は軽症で、県内の感染症指定医療機関に入院中。県は、４０代男性が行動を共にし、後日感染が確認された埼玉県の男性が感染源とみている。県内の感染は５、６人目。これまでの４人はいずれも県外で感染したとみられ、県内で感染した例は初。濃厚接触者は島内の１２人で、１８日夜にウイルスの有無を確認するＰＣＲ検査の結果が出る見通し。県によると、４０代男性は２日、埼玉の男性ら３人を奄美空港で出迎え、３～４日に遊漁船で釣りをして６日に空港へ送った。１１日に島内の男性６人と船釣りした後は自宅で過ごした。マスクは着用していなかった。１２日に３７度前後の発熱があり、１３日から３７～３８度の発熱とせきが続いた。女性は１４、１５日に出勤し、仕事中はマスクを着用。１５日にのどの違和感があった。１１日に埼玉の男性の感染を知った２人は１５日に保健所に相談。１６日に帰国者・接触者外来を受診し、ＰＣＲ検査を受けた。現在、症状は落ち着いている。男性の濃厚接触者は、１１日に釣りを共にした４０～７０代の男性６人。女性の濃厚接触者は同僚とその家族で、１０～６０代の男女６人。埼玉の男性は奄美滞在中の４日に発熱し、５日は島内のホテルで静養。埼玉に戻った後の８日に感染が確認された。鹿児島県はこの男性の行動の調査を埼玉県に依頼している。会見した三反園訓知事は「県外の人が来ることで、感染が拡大すると改めて示された。県外から来た人は２週間の自宅待機や健康観察を」と呼びかけた。奄美市の朝山毅市長も１７日夜、会見を開いた。