豊作願い、田起こしに汗 １９日穀雨 鹿児島市
(2020/04/19 13:00)
１９日は二十四節気の一つ「穀雨」で、穀物の成育を助ける春の雨が降るころとされる。鹿児島市下田町のレンゲが咲く水田地帯では１８日、晴天が広がり汗ばむ陽気の下、田植えを控え、田起こしの準備をする農家らの姿が見られた。
田起こしを前に田んぼの雑草を払う男性＝鹿児島市下田町
同町の谷口憲司さん（６９）は今季最初の草払いに精を出した。「田起こしは６月の田植え前に３回ほどするつもり。今年もおいしい米ができるとうれしい」と笑顔を見せた。
鹿児島地方気象台によると、今週は２２日ごろまで低気圧や湿った空気の影響で曇りや雨が続き、週末は晴れる見込み。
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