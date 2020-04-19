TOP鹿児島のニュース 社会

姶良市の濃厚接触者　孫が陽性

(2020/04/19 18:57)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は１９日夜、新型コロナウイルスに感染した姶良市在住の７０代パート女性の濃厚接触者２人について、ＰＣＲ検査の結果、孫の２０代女子学生が陽性だったと発表した。県内の感染は８人目。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ