姶良市の濃厚接触者　孫が陽性

(2020/04/19 18:57)

鹿児島県は１９日夜、新型コロナウイルスに感染した姶良市在住の７０代パート女性の濃厚接触者２人について、ＰＣＲ検査の結果、孫の２０代女子学生が陽性だったと発表した。県内の感染は８人目。