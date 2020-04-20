標本木やっと満開　史上最も遅く　鹿児島地方気象台

(2020/04/20 13:00)

満開を迎えた鹿児島地方気象台のソメイヨシノ標本木＝鹿児島市東郡元町

鹿児島地方気象台（鹿児島市東郡元町）は１９日、桜（ソメイヨシノ）の標本木が満開になったと発表した。１９５３年の統計開始から最も遅く、平年より１５日遅い。１９日午後０時４０分ごろ、標本木が満開の基準の８割程度咲いているのを確認した。今季は、九州南部の冬の地域平均気温が統計開始以降、最も高くなるなど記録的な暖冬で、寒気にさらされて花芽が目覚める休眠打破が鈍ったとみられる。開花は平年より６日遅れの１日。例年、７～１０日程度で満開になるが、今年は２週間以上かかった。これまでで最も遅い満開日は２０１７年４月１５日だった。