新型コロナ　新たな感染者は専門学校生２人

(2020/04/20 16:35)

鹿児島市で新たに発生した２人の新型コロナウイルスの感染者は、既に感染が判明している、赤塚学園看護専門学校に通う姶良市の２０代女性の濃厚接触者の専門学校生２人。鹿児島市が２０日夕発表した。