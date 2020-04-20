新型コロナ 新たな感染者は専門学校生２人
(2020/04/20 16:35)
- 新型コロナ 新たな感染者は専門学校生２人 (04/20 16:35)
- 新型コロナ 鹿児島市で新たに２人感染 (04/20 15:52)
- 合同パトロールで地域の安全守れ 霧島署と横川派出所 (04/20 15:00)
- 徳之島に焙煎所を 神奈川のカフェ店主、ネットで寄付募る (04/20 14:00)
- 標本木やっと満開 史上最も遅く 鹿児島地方気象台 (04/20 13:00)
- 奄美市民交流センター着工 ２１年５月完成目指す (04/20 12:00)
- ”斜め松”切り株に地域年表 鹿児島・天保山中前校長が制作 (04/20 11:00)
- 生涯現役で働く場を 高齢者共同作業所を設立 鹿児島・麦の芽福祉会 (04/20 10:00)
- 春風、こいのぼり悠々 ３００匹が”滝登り” 伊佐・湯之尾 (04/20 09:00)
- 姶良感染女性の孫陽性 鹿児島市に通学 (04/20 08:55)
- 模擬授業で読解力向上へのコツ学ぶ 出水・野田中 (04/20 08:00)
- 季節外れの”雪化粧” ヒトツバタゴが満開 鹿児島市 (04/20 06:30)
- 休館中の黎明館、ネット博物館開設へ 鹿児島市 (04/19 23:00)
- 医師とテレビ電話でコロナ勉強会 阿久根・尾崎小 (04/19 22:30)
- キッチンカ―、他店軒先…「店舗ない飲食業」続々 霧島 (04/19 22:00)
- クラフトビール３種類が品評会入賞 瀬戸内の「はなはなエール」 (04/19 21:00)
- バレイショでギネス狙え 同時収穫人数競う 南大隅町職員が企画 (04/19 20:30)
- 走り新茶の里守れ 生産者減少でも品質で勝負 南さつま・大浦 (04/19 20:00)
- 姶良市の濃厚接触者 孫が陽性 (04/19 18:57)
- 鹿県、新型コロナ感染発表へ 新たな感染者か (04/19 18:11)
- 「リモートワーク」学ぶ オンラインで講習会 鹿児島市 (04/19 15:00)
- 拠点失い選手困惑 新型コロナで体育施設休業 鹿児島県 (04/19 14:30)
- 豊作願い、田起こしに汗 １９日穀雨 鹿児島市 (04/19 13:00)
- 面会制限「会いたい」…テレビ電話、手紙 鹿児島県内の病院・施設 (04/19 12:00)
- 垂水の道の駅たるみずはまびら、来館１００万人 (04/19 11:00)
- 眺めも抜群、世界文化遺産「異人館」に管理棟が完成 鹿児島市 (04/19 10:00)
- 姶良７０代感染、市長「市外からの訪問極力控えて」 (04/19 09:30)
- 姶良市７０代感染 同居の２人検査へ (04/19 09:00)
- 旬の味、大名タケノコ初入荷 鹿児島市のトカラ結プラザ (04/19 09:00)
- 声からし、最後のお願い 鹿児島市議選１９日投開票 (04/19 08:00)