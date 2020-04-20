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運転免許更新手続き業務を停止　鹿児島県警、２０日～来月６日

(2020/04/20 20:00)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県警免許管理課は１７日、２０日から来月６日まで、県内の運転免許更新業務を停止すると発表した。新型コロナウイルス感染拡大で、政府が緊急事態宣言の対象を全都道府県に広げたことに基づく措置。
　期間中に運転免許の期限が切れる場合、平日午前８時半～午後５時、鹿児島市の県交通安全教育センターや各警察署、幹部派出所（交番、駐在所を除く）で、運転・更新可能期間の延長手続きをする必要がある。条件付きで同センターへの郵送による申請も受け付ける。失効した場合、別途手続きが要る。
　免許更新業務の再開は、緊急事態宣言が解除される来月７日の予定。記載事項変更や再交付など免許更新以外の業務は通常通り。
　同センター＝099(266)0111
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