十島村長選、村議選が告示

(2020/04/21 12:00)

任期満了に伴う十島村長選と村議会議員選挙は２１日告示された。正午現在、村長選は現職で３期目を目指す肥後正司氏（６５）＝無所属＝が届け出た。定数８の村議選は１２人の立候補が予想される中、これまでに１１人が届け出を済ませた。