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鹿児島県、接客伴う飲食店などに休業要請

(2020/04/22 14:42)
南日本新聞ニュース
　新型コロナウイルス感染拡大防止策として、鹿児島県は２２日、県内の繁華街の接客を伴う飲食店など２５日から５月６日までの期間、休業を求める方針を明らかにした。

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