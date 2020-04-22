TOP鹿児島のニュース 社会 事件・事故

鹿児島市磯の死体遺棄　３０代男を書類送検

(2020/04/22 15:13)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市吉野町の磯地区の山中で２０１９年８月、０６年４月に行方不明になった志布志市の女子高校生＝当時（１７）＝が一部白骨化した遺体で見つかった死体遺棄事件で、県警捜査１課は２２日、死体遺棄の疑いで、鹿児島市の３０代男を鹿児島地検に書類送検したと発表した。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ