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鹿児島県、休業要請応じた店に協力金

(2020/04/22 15:18)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２２日、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、休業要請に応じた店には協力金を支払うと明らかにした。休業を要請する対象は、遊興施設や商業施設も含め幅広く検討しており、２４日に協力金の金額も含めて発表する方針。

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