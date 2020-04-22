〝ど根性ツツジ〟鮮やか　電柱カバーくぐり咲く　鹿児島市

(2020/04/22 20:00)

支線カバーから鮮やかに花開くヒラドツツジ＝鹿児島市田上６丁目

鹿児島市田上６丁目の市道沿いに植えられているヒラドツツジが、電柱の支線カバーの先端から飛び出すように花を咲かせた。高さ２メートル超に鮮やかなピンクの花を咲かせた〝ど根性ツツジ〟は、道行く人の目を引いている。ヒラドツツジは本来低木だが、枝の一部が植栽帯に設置された支線のカバー内を伝って伸びたらしい。黄色い花瓶のように細い筒の中から花開く様子に、通行人は「誰かが挿したのでは」「すごい」と興味津々。近くの自動車販売店で働く金竹愛莉さん（２３）は「花束みたいでびっくり。最近は新型コロナウイルスの話題ばかりなので、心がほっこりする」と話した。