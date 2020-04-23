新型コロナ 赤塚学園の５１人すべて陰性
(2020/04/23 14:05)
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- 新型コロナ 赤塚学園の５１人すべて陰性 (04/23 14:05)
- 飲食店支援 毎週金曜は出前ランチ 小林市役所 (04/23 14:00)
- かつおのぼり悠々 南薩地域振興局 (04/23 13:00)
- ピンクのじゅうたん、シバザクラ見頃 喜入・グリーンファーム (04/23 12:00)
- 感染２けたに 医療関係者、体制整備遅れに危機感 (04/23 11:30)
- ツル見学入域料、２１年から徴収 出水市ラムサール推進協方針 (04/23 11:00)
- 新しい〝海の救急車〟お披露目 瀬戸内町・大島地区消防組合 (04/23 10:00)
- 鹿児島県内の景観の魅力紹介 県庁でフォト作品展 (04/23 09:00)
- 鹿児島県、２５日から休業要請 来月６日まで (04/23 08:50)
- マスク１万枚、曽於市に寄贈 地元の貿易商社 (04/23 08:00)
- 山本実彦銅像、出身地・薩摩川内に５月建立 (04/23 06:30)
- コロナ便乗、悪質商法に注意を 鹿児島県警が呼び掛け (04/22 23:00)
- 鹿児島東西道路 工事現場地下に鉄骨林立 (04/22 22:30)
- 高校生の町内会長誕生 鹿児島市の金子さん「新時代の組織に」 (04/22 22:00)
- 砂丘らっきょう品質上々 南さつまで収穫始まる (04/22 21:00)
- 廃品回収で資金、新入生１３人に辞書贈る 垂水・水之上小ＰＴＡ (04/22 20:30)
- 〝ど根性ツツジ〟鮮やか 電柱カバーくぐり咲く 鹿児島市 (04/22 20:00)
- 鹿児島県、休業要請応じた店に協力金 (04/22 15:18)
- 鹿児島市磯の死体遺棄 ３０代男を書類送検 (04/22 15:13)
- 鹿相信がウェブ個別商談会 コロナ影響の取引先を支援 (04/22 15:00)
- 鹿児島県、接客伴う飲食店などに休業要請 (04/22 14:42)
- 弁当補助で飲食店支援 ７００円を３００円に 川辺の６団体 (04/22 14:00)
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- 専門学校生ら接触者５１人追加検査へ (04/22 09:05)
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