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新型コロナ　赤塚学園の５１人すべて陰性

(2020/04/23 14:05)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は２３日、新型コロナウイルスの感染者が確認された赤塚学園看護専門学校（同市上荒田町）の学生の接触者５１人（同市の３３人、同市以外１８人）について、ＰＣＲ検査の結果、すべて陰性だったと発表した。
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