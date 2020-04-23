新型コロナ　赤塚学園の５１人すべて陰性

(2020/04/23 14:05)

鹿児島市は２３日、新型コロナウイルスの感染者が確認された赤塚学園看護専門学校（同市上荒田町）の学生の接触者５１人（同市の３３人、同市以外１８人）について、ＰＣＲ検査の結果、すべて陰性だったと発表した。