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城山ホテル鹿児島、２６日から休業

(2020/04/23 20:00)
南日本新聞ニュース
　城山ホテル鹿児島（鹿児島市）は２２日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、大型連休を含む２６日から５月６日まで、臨時休業すると発表した。政府の緊急事態宣言が当初予定の６日までに解除されない場合、休業を延長する可能性がある。
　同社によると、レストランなどの施設は２６日から休業し、フロントは同日午前１０時から休みに入る。予約センターは通常営業を続ける。予約客には個別連絡し、ほかの宿泊施設への振り分けなどで対応しているが、鹿児島への宿泊自体を取りやめるケースが多い。
　東清三郎社長は「県外からの予約も少なくない。従業員の感染防止と、鹿児島の安全のため決断した。ご不便をかけるが、ご理解いただきたい」と話した。
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