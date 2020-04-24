霧島連山、季節外れのうっすら雪化粧

(2020/04/24 09:30)

雪化粧した霧島連山＝２３日午前、えびの市のえびの高原

上空に強い寒気が流れ込み、鹿児島、宮崎両県は２３日、各地で冷え込んだ。えびの市のえびの高原は季節外れの雪が降り、霧島連山は山頂付近を中心に白く染まった。えびのエコミュージアムセンターによると、午前８時の気温は氷点下２度。４月中旬以降の降雪は１３日以来で、それ以前は２０１１年にさかのぼるという。大幡山に登った同センターの須田淳主任（３７）は「太陽も出ず風も強く寒かったが、珍しい体験ができた」と話した。鹿児島地方気象台によると、２４日も平年より気温は低いが、次第に寒さは和らぐ見込み。