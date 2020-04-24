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サマーナイト花火は延期

(2020/04/24 10:42)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市の森博幸市長は２４日の定例記者会見で、鹿児島港本港区で８月に開催を予定していた「第２０回かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会」を延期すると発表した。新型コロナウイルス感染拡大防止のため。開催時期は未定。
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