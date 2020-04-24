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鹿児島県、９８業種に休業要請

(2020/04/24 10:54)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２４日、新型コロナウイルス感染拡大の防止策として、バーやカラオケボックス、パチンコ店など休業を要請する９８業種を発表した。居酒屋を含む飲食店については営業時間を午後８時までに短縮するよう求めた。強制力はないが、応じた事業者には最大３０万円を支払う。

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