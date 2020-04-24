鹿児島県、９８業種に休業要請
(2020/04/24 10:54)
- タケノコ出荷で活動費づくり さつま・武集落 (04/24 12:00)
- 町役場にドライブスルーの弁当販売所 職員が協力 東串良 (04/24 11:00)
- 鹿児島県、９８業種に休業要請 (04/24 10:54)
- サマーナイト花火は延期 (04/24 10:42)
- 薩摩焼の「アマビエ」置物いかが 日置・沈壽官窯制作 (04/24 10:00)
- 霧島連山、季節外れのうっすら雪化粧 (04/24 09:30)
- ３人感染赤塚学園 接触者５１人すべて陰性 (04/24 09:05)
- 鹿児島城石垣の断面模型登場 (04/24 09:00)
- 「３密」防止へチラシ配布 鹿児島市 (04/24 08:00)
- 「いのちの電話」相談増える コロナ禍で募る不安背景に (04/24 06:30)
- 新型コロナの休校・休業で定期払い戻し柔軟対応 鹿児島県内交通各社 (04/23 23:00)
- 五輪代表ら出水出身３選手へ激励寄せ書き 市職員有志 (04/23 22:30)
- 黄金タケノコ 返礼品に 姶良・北山で水煮作り始まる (04/23 22:00)
- ニホンミツバチ「巣分かれ」 根占の民家 (04/23 21:00)
- マスク１万枚、出水市に贈る 地元企業 (04/23 20:30)
- 城山ホテル鹿児島、２６日から休業 (04/23 20:00)
- 地元業者支援で特産品購入 志布志市職員 (04/23 15:00)
- 新型コロナ 赤塚学園の５１人すべて陰性 (04/23 14:05)
- 飲食店支援 毎週金曜は出前ランチ 小林市役所 (04/23 14:00)
- かつおのぼり悠々 南薩地域振興局 (04/23 13:00)
- ピンクのじゅうたん、シバザクラ見頃 喜入・グリーンファーム (04/23 12:00)
- 感染２けたに 医療関係者、体制整備遅れに危機感 (04/23 11:30)
- ツル見学入域料、２１年から徴収 出水市ラムサール推進協方針 (04/23 11:00)
- 新しい〝海の救急車〟お披露目 瀬戸内町・大島地区消防組合 (04/23 10:00)
- 鹿児島県内の景観の魅力紹介 県庁でフォト作品展 (04/23 09:00)
- 鹿児島県、２５日から休業要請 来月６日まで (04/23 08:50)
- マスク１万枚、曽於市に寄贈 地元の貿易商社 (04/23 08:00)
- 山本実彦銅像、出身地・薩摩川内に５月建立 (04/23 06:30)
- コロナ便乗、悪質商法に注意を 鹿児島県警が呼び掛け (04/22 23:00)
- 鹿児島東西道路 工事現場地下に鉄骨林立 (04/22 22:30)