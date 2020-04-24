TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業

イオンモール専門店街、臨時休業　２５日～５月６日

(2020/04/24 20:00)
南日本新聞ニュース
　イオンモール鹿児島（鹿児島市東開町）は、２５日から５月６日まで専門店街を臨時休業する。直営スーパーのイオン鹿児島店は、午前９時から午後１１時まで通常通り営業する。新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の拡大や外出自粛要請を踏まえ、大型連休を前に感染防止のため態勢を変更する。専門店は２００店。再開時期は変更する場合がある。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ