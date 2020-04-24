ＡＮＡ鹿児島－羽田線、ＧＷ運休　２９日～５月６日

(2020/04/24 22:00)

全日本空輸（ＡＮＡ）は２３日、大型連休（ＧＷ）期間の２９日から５月６日まで、鹿児島－羽田（１日６往復）の自社便をすべて運休すると発表した。すでに運休している伊丹線（同６往復）と中部線（同２往復）もそれぞれ自社便の運休を続ける。羽田線、中部線にはソラシドエア（宮崎市）がコードシェア便を現在それぞれ２往復と１往復運航しているが、運休や減便に関しては未定という。同期間中、羽田線、伊丹線では日本航空（ＪＡＬ）が減便して運航を続ける。スカイマークも同日、ＧＷを含む５月１日～１０日、鹿児島－中部（同２往復）、同－神戸（同３往復）、同－奄美大島（同２往復）をそれぞれ運休すると発表した。５往復の羽田線は１往復に減らす。いずれも新型コロナウイルスの感染拡大を受けた措置。