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ＪＲ九州　新幹線の割引切符、発売中止　２８日～５月６日

(2020/04/25 13:00)
南日本新聞ニュース
　ＪＲ九州は２４日、２８日から５月６日までの間に乗車する新幹線の割引切符「ｅ早特」と「ＷＥＢ早特３」の販売を取りやめると発表した。新型コロナウイルス感染拡大を受けた大型連休中の旅行自粛に向けた措置。
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