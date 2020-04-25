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鹿児島市　ドライブスルー式ＰＣＲ検査始まる

(2020/04/25 10:10)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市の森博幸市長は２４日の定例会見で、新型コロナウイルスの感染を調べるＰＣＲ検査の一部を、駐車場で車から降りずに検体を採取するドライブスルー方式にしたことを明らかにした。２２日から実施している。

　ドライブスルー方式の実施場所や件数などについて市は公表していない。検査を受ける人にのみ案内するという。

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