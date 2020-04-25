敬意と感謝、医療従事者に拍手　鹿児島県庁、毎週金曜に

(2020/04/25 20:00)

医療従事者へ敬意と感謝の意を込めて拍手を送る職員ら＝県庁

新型コロナウイルスの感染が広がる中、命を守る最前線にいる医療従事者に敬意と感謝を表そうと鹿児島県は２４日、職員が拍手を送る取り組みを始めた。国内外で広まっており、県も毎週金曜午後５時半に行う。医師・看護人材課など３課が集まる執務室では、約４０人が窓を向いて３０秒間思いを込めて拍手した。