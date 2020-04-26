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今夏の全国高校総体、初の中止

(2020/04/26 17:27)
南日本新聞ニュース
　全国高等学校体育連盟（全国高体連）は２６日、臨時理事会を開き、新型コロナウイルス感染拡大を受け、今夏に東北から九州の２１府県で分散開催される予定だった全国高校総合体育大会（インターハイ）の史上初となる中止を決めた。
　鹿児島県高校体育連盟は、県総体の開催可否について３０日の臨時常任理事会で判断する予定。
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