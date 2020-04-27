全国高校総体中止 県総体開催「議論尽くす」
鹿児島県高体連、３０日に判断
(2020/04/27 09:30)
全国高体連は同日、全国総体中止の代替策となる大会などの実施を検討するよう、各都道府県高体連会長宛てに通知した。石田尾会長は「生徒のために開催したいとの気持ちはあるが、生命の安全を第一に慎重に判断したい」と話した。
県高体連は県総体を開催する場合、当初の５月２０日開幕予定を６月以降に延期する方針を示している。
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