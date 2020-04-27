全国高校総体中止　県総体開催「議論尽くす」

鹿児島県高体連、３０日に判断

(2020/04/27 09:30)

鹿児島県高校体育連盟（県高体連）は県高校総体について、３０日の臨時常任理事会で判断する。石田尾行徳会長（５７）は２６日、「全国総体の中止はあくまで要素の一つ」とし、「県総体は、県高体連として議論を尽くし決定したい」と述べた。全国高体連は同日、全国総体中止の代替策となる大会などの実施を検討するよう、各都道府県高体連会長宛てに通知した。石田尾会長は「生徒のために開催したいとの気持ちはあるが、生命の安全を第一に慎重に判断したい」と話した。県高体連は県総体を開催する場合、当初の５月２０日開幕予定を６月以降に延期する方針を示している。