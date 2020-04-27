県の休業協力金に半額上乗せ 減収企業には別途１０万円 出水市
(2020/04/27 23:00)
いずれも２８日に２０２０年度一般会計補正予算案を専決処分し充てる。それぞれ７５００万円、１億５０００万円を予定する。２７日の市議会全員協議会で椎木伸一市長が説明した。
市によると、県の協力金受給が決まった事業者が、市に申請する形を取る。県は休業・時短を要請した施設に中小企業は２０万円、個人事業主１０万円、店舗が複数ある場合は１０万円を上乗せし最大３０万円支給するとしている。
１０万円の支援金は、２～５月のいずれか１カ月間で前年比２０％以上の減収となった中小企業と個人事業主が対象。申請や審査の窓口業務は出水商工会議所と鶴の町商工会が担う。受け取るには各申請先への加入が条件となる。５月上旬からの給付を目指している。
椎木市長は「中小零細事業者は既に資金繰りが厳しい。時宜を逸しないために必要な対応と判断した」と話した。
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