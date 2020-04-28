鹿児島県内ＰＣＲ検査 1日最大１０５人に
県、軽症者向け療養先は３カ所確保
(2020/04/28 10:00)
宿泊施設のベッド数や施設名、所在地は公表しなかった。
ＰＣＲ検査で感染が確定した人は、感染症指定医療機関（１３カ所計４５床）に入院して治療を受けるのが原則。だが今後、感染者が増え、入院病床が不足する恐れが生じた場合、中等症以上は医療機関に入院させ、無症状者と軽症者は宿泊施設へ移す。自宅療養はさせない方針。
宿泊施設は別々の地域にあり、感染者は個室を使用する。医療スタッフのほか食事などの世話をする生活支援スタッフを置く。今後、一般客との区分などについて協議する。
新たにＰＣＲ検査を行うのは、鹿児島市にある民間の臨床検査機関「パソラボ」。２４日から医療機関からの依頼を受け始めた。１日４０人分の検査が可能という。県内では県、同市、新日本科学と合わせ計４カ所体制となる。
- 新茶の季節到来 一番茶工場に香り充満 鹿児島市松元 (04/28 11:00)
- 鹿児島県内ＰＣＲ検査 1日最大１０５人に (04/28 10:00)
- 長島舞台の映画「夕陽のあと」ＤＶＤ化 ６月３日発売 (04/28 10:00)
- 口永良部島 地下マグマ量１５年噴火前に匹敵 (04/28 09:00)
- 集落の繁栄祈りこいのぼり７０匹 肝付・片野 (04/28 09:00)
- 複合本庁舎意見を募集 姶良市、３０日まで (04/28 08:00)
- １０周年記念で生ライブ配信 ２８日、ガーデンズシネマ (04/28 06:30)
- 県の休業協力金に半額上乗せ 減収企業には別途１０万円 出水市 (04/27 23:00)
- かぐや姫もびっくり 切り株破りタケノコ 阿久根・中野さん発見 (04/27 22:30)
- 元陶芸家夫婦、ミシンの達人に 趣味で作るバッグが人気 鹿児島市 (04/27 22:00)
- 奄美市出身の２大学生 来島自粛をＳＮＳ発信 (04/27 21:30)
- コロナで行き場ない地場産品…市がネット販売 都城 (04/27 21:00)
- 女性連が手作りマスクを公立小中学校に いちき串木野 (04/27 20:30)
- 形見の紅白ツツジ満開 寄り添う２本に面影 曽於・増田さん方 (04/27 20:00)
- 休業・時短要請初日の人出３割減 鹿児島市・天文館 (04/27 15:00)
- 「週１テークアウト」で飲食店応援 鹿児島市職員 (04/27 14:00)
- 青紫鮮やかアヤメ見頃 鹿児島市の吉野公園 (04/27 13:00)
- ヤングコーン作柄上々 喜入で収穫本格化 (04/27 12:00)
- 緑色の桜「ギョイコウ」見頃 鹿児島市・雨宮さん宅 (04/27 11:00)
- 手話通訳交えコロナ対策伝える 南さつま市が動画作成 (04/27 10:00)
- 全国高校総体中止 県総体開催「議論尽くす」 (04/27 09:30)
- 中学生が電解水詰め全生徒に配る 志布志 (04/27 09:00)
- マンゴー食べて笑顔に さつま町で収穫始まる (04/27 08:00)
- モミジの苗２００本を住民が植樹 曽於・悠久の森 (04/27 06:30)
- 移動販売車に高齢者ら笑顔 日置市土橋 (04/26 23:00)
- 志村けんさんが愛した焼酎に注文殺到 阿久根 (04/26 22:30)
- 「気軽に利用して」商店街情報センターが移転 西之表 (04/26 22:00)
- 福祉施設職員向けにマスク手作り 川辺・商工会女性部 (04/26 21:10)
- 国内外ダム１３２カ所の案内本制作 鹿児島市・吉丸さん (04/26 21:10)
- 「打ちっ放し」ゴルフ練習場も休業要請対象 鹿児島県 (04/26 20:00)