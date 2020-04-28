鹿児島県内ＰＣＲ検査 1日最大１０５人に

県、軽症者向け療養先は３カ所確保

(2020/04/28 10:00)

鹿児島県は２４日、新型コロナウイルス感染者のうち、無症状・軽症者向けの宿泊療養先として県内３カ所の宿泊施設を確保したと発表した。同時に、感染の有無を調べるＰＣＲ検査の実施機関が１カ所増え、月内に１日最大１０５人分の検査が可能になるとした。宿泊施設のベッド数や施設名、所在地は公表しなかった。ＰＣＲ検査で感染が確定した人は、感染症指定医療機関（１３カ所計４５床）に入院して治療を受けるのが原則。だが今後、感染者が増え、入院病床が不足する恐れが生じた場合、中等症以上は医療機関に入院させ、無症状者と軽症者は宿泊施設へ移す。自宅療養はさせない方針。宿泊施設は別々の地域にあり、感染者は個室を使用する。医療スタッフのほか食事などの世話をする生活支援スタッフを置く。今後、一般客との区分などについて協議する。新たにＰＣＲ検査を行うのは、鹿児島市にある民間の臨床検査機関「パソラボ」。２４日から医療機関からの依頼を受け始めた。１日４０人分の検査が可能という。県内では県、同市、新日本科学と合わせ計４カ所体制となる。