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新型コロナの退散祈願　さつま・大石神社

(2020/04/29 22:00)
新型コロナウイルスの退散を祈願する関係者＝さつま町中津川
　新型コロナウイルスの退散祈願が、さつま町中津川の大石神社で１８日あった。金吾様と呼ばれる島津歳久と、祁答院良重の２人の戦国武将を祭っており、春の例祭に合わせて企画。約２０人が参加した。金吾様踊り活性化実行委員会の今東清光代表（６４）は「これ以上感染が広がらないことを願いたい」と話した。
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