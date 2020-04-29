新型コロナの退散祈願　さつま・大石神社

(2020/04/29 22:00)

新型コロナウイルスの退散を祈願する関係者＝さつま町中津川

新型コロナウイルスの退散祈願が、さつま町中津川の大石神社で１８日あった。金吾様と呼ばれる島津歳久と、祁答院良重の２人の戦国武将を祭っており、春の例祭に合わせて企画。約２０人が参加した。金吾様踊り活性化実行委員会の今東清光代表（６４）は「これ以上感染が広がらないことを願いたい」と話した。