９月入学制 鹿児島県知事「賛成」
(2020/04/30 09:00)
三反園知事は会議後、報道陣に対し、「９月入学がグローバルスタンダード（世界基準）でもあり、選択肢の一つ」と説明。「子どもたちの不安を増長することがない形で導入しなければならず、知事会の一致結束が必要」と話した。
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