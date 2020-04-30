県総体、開催可否判断は５月中旬
(2020/04/30 15:29)
- 県総体、開催可否判断は５月中旬 (04/30 15:29)
- ツーリングの自粛看板設置 伊佐・野営場 (04/30 13:00)
- 〈前を向く〉窓文字に託す思い (04/30 12:30)
- 川内福祉作業所に送迎車寄贈 (04/30 12:00)
- コロナ退散の願い込め花火 伊集院で打ち上げ (04/30 11:00)
- １０万円給付申請 ドライブスルーで (04/30 10:00)
- こいのぼりで気持ちも高く 姶良・思川河畔に１００匹 (04/30 10:00)
- ９月入学制 鹿児島県知事「賛成」 (04/30 09:00)
- 隧道工事の苦労しのぶ 文化財ガイドが見学会 さつま・二渡地区 (04/30 09:00)
- 三島旅「心得」読んで 鹿児島大生、実体験基に作成 (04/30 08:00)
- ドルフィンポート解体進む 鹿児島市 (04/30 06:30)
- 錦江湾遠泳 中止決める 鹿児島市の清水、松原小 (04/29 23:00)
- 奄美市にマスク３０００枚寄贈 地元の中古車販売会社 (04/29 22:30)
- 新型コロナの退散祈願 さつま・大石神社 (04/29 22:00)
- 霧島連山の登山自粛を ＧＷ、鹿児島県呼び掛け (04/29 21:00)
- 肝付の９飲食店、ドライブスルー形式で弁当販売 １日まで (04/29 20:30)
- 〝お店の味〟求めドライブスルー盛況 １０店舗集いイベント 霧島 (04/29 20:00)
- 子ども食堂にチリメンジャコ 鹿児島県ちりめん・しらす協贈る (04/29 13:00)
- 地元の持ち帰り店チラシ配布 大崎町が応援プロジェクト (04/29 11:00)
- 地元商店支援へ商品券購入 湧水町職員ら (04/29 10:00)
- 〝孤高〟の桐満開 鹿児島市の黎明館 (04/29 09:00)
- 有機野菜生産者が弁当や惣菜店 店外販売、配達好評 姶良 (04/29 08:00)
- 生きものたちのおもしろ動画好評 コロナ休館中のかごしま水族館配信 (04/29 06:30)
- 徳光スイカ収穫始まる 指宿・山川 (04/28 23:00)
- 自生サタツツジ１０万本見頃 垂水・高峠 (04/28 22:30)
- 出水出身学生を特産品で応援 市、３０００円相当発送へ (04/28 22:00)
- 〈ルポコロナ鹿児島〉「家賃払えない」 (04/28 21:30)
- 指宿枕崎線、５月末から駅遠隔支援 郡元～喜入１１駅で導入 (04/28 21:00)
- 鹿児島Ｕ職員が献血 外出控えで在庫不足懸念し協力 (04/28 20:30)
- 夜間急病センター屋外に発熱外来開設 都城 (04/28 20:00)