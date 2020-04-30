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県総体、開催可否判断は５月中旬

(2020/04/30 15:29)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県高校体育連盟は３０日、臨時常任理事会を開き、県高校総体を開催するなら６月以降とすることを決めた。新型コロナウイルスの感染拡大の影響を見極め、５月中旬にあらためて会議を開き、開催可否について最終判断する。大会は当初、５月２０日から各地で始まる予定だった。

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