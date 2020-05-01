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三反園知事、県立学校１０日まで休校延長

(2020/05/01 15:25)
南日本新聞ニュース
　新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休校解除を巡り、鹿児島県の三反園訓知事は１日、６日までとしていた県立学校の休校を１０日まで延長すると明らかにした。大型連休明けの７、８日に登校させるかどうかは各校判断。週明けの１１日以降は政府が緊急事態宣言を延長するかどうかを踏まえ判断する。市町村立と私立の全学校に対し、同様に休校を延ばすよう１日要請した。
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