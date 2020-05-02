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コロナ困窮者の住居確保支援　鹿児島・やどかりサポートと南恵会

(2020/05/02 13:00)
南日本新聞ニュース
　困窮者の居住支援に取り組む「ＮＰＯ法人やどかりサポート鹿児島」（鹿児島市）と社会福祉法人南恵会（徳之島町）は、新型コロナウイルス感染拡大で経済的に困窮し住居確保が難しい人のために相談体制を拡充する。
　通常平日のみのフリーダイヤルの相談受け付けを、２日から当面の間、土日祝日を含め毎日受け付ける。県内在住者が対象。受付時間は午前１０時～正午、午後１～４時。電話＝0120(700)997
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