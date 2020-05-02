コロナ困窮者の住居確保支援 鹿児島・やどかりサポートと南恵会
(2020/05/02 13:00)
通常平日のみのフリーダイヤルの相談受け付けを、２日から当面の間、土日祝日を含め毎日受け付ける。県内在住者が対象。受付時間は午前１０時～正午、午後１～４時。電話＝0120(700)997。
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