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〈持ち帰りメシ〉疫病退散　だし巻きに注目

農家そば　ヤマサキ
(2020/05/04 06:00)
「アマビエ弁当」
　新型コロナウイルスの撲滅を願い、疫病退散にご利益があるとされる妖怪をだし巻き卵にあしらった「アマビエ弁当」を税込み千円で販売する。

　髙橋由記子店主（４０）が「こんな時だからこそ、笑顔になってもらえたら」と企画。持ち帰り限定で営業する５月６日までの販売となる（前日午後３時まで要予約）。

　唐揚げ弁当は税込み５００円（注文は当日正午まで）。本来主役のそばは持ち帰りに対応しておらず、「終息後に、店内で食べてほしい」と呼び掛ける。

　＜住所＞さつま町広瀬１３３５
　＜電話＞０９９６（２９）５１４５
　＜営業時間＞通常午前１１時～午後３時（５月６日までは持ち帰りのみ）
　＜休み＞火曜日（５月６日までは休みなし）

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