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鹿児島県休業協力金申請１１日から

(2020/05/04 09:00)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は「新型コロナウイルス感染症対策休業等協力金」の申請受け付けを１１日から始める。県の要請に応じ、４月２５日から５月６日の計１２日間、休業や営業時間短縮に協力した中小企業や個人事業主が対象で、最大３０万円。支給開始は５月下旬を予定する。

　簡易書留またはレターパックで県の窓口に申し込む。申請書類は県ホームページのほか、地域振興局や支庁、商工会議所などで入手できる。当日消印有効で、６月３０日まで受け付ける。

　問い合わせは、県の専用ダイヤル＝０９９（２８６）２５８０。午前９時～午後６時。

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