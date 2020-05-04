鹿児島県休業協力金申請１１日から
(2020/05/04 09:00)
簡易書留またはレターパックで県の窓口に申し込む。申請書類は県ホームページのほか、地域振興局や支庁、商工会議所などで入手できる。当日消印有効で、６月３０日まで受け付ける。
問い合わせは、県の専用ダイヤル＝０９９（２８６）２５８０。午前９時～午後６時。
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